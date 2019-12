Scambio Politano-Llorente, il Mattino: si lavora per chiudere, c’è il sì di Conte e Gattuso! Younes in uscita

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Mattino fa il punto sullo scambio Politano-Llorente, a cui starebbero attualmente lavorando i due club di Serie A.

Lo scambio farebbe comodo a Gattuso perché gli assicurerebbe un altro esterno d’attacco, mentre Conte accoglierebbe l’azzurro come una possibile alternativa a Lukaku. L’arrivo in azzurro di Politano, però, potrebbe significare l’uscita di Younes, che saluterebbe Napoli per approdare in un club di Bundesliga.

