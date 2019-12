Sassuolo, l’A.d. Carnevali: “Sconfitta da polli. Napoli squadra superiore, ma con noi non ha dimostrato nulla di che”

Ultimissime Napoli, l’a.d. del Sassuolo Carnevali torna a parlare della sconfitta con gli azzurri

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Modena, parlando della gara persa in extremis con il Napoli e delle dichiarazioni di De Zerbi. Ecco quanto evidenziato:

“Le parole di De Zerbi? Penso sia stato uno sfogo dettato dall’amarezza. Come a tutti, anche a lui sono girate le scatole per aver perso così. Strascichi? Non credo. A livello di corsa e intensità la squadra nei primi 45 minuti ha speso tantissimo, il problema è che non abbiamo concretizzato. In certi momenti devi determinare, mentre qualche giocatore paga un po’ di paura. Chiamiamola così. Siamo stati dei polli, perché la sconfitta è tutta colpa nostra.

Il Napoli ­pur essendo superiore al Sassuolo non ha mostrato nulla di che, purtroppo gli episodi determinano risultati e giudizi. Se avessimo vinto si sarebbe parlato di un Sassuolo straordinario, invece siamo qui a rimpiangere altri punti buttati via. In campo ci vanno i giocatori e quando si può bisogna fare gol: se non lo fai diventa un problema. Anche in difesa servirebbe più attenzione”.

