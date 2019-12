Del Genio: “Sono sicuro che arriveranno i punti e faremo grandi partite, ho i dubbi sulla rimonta Champions. Ancelotti un disastro”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a Radio Kiss Kiss, Paolo Del Genio ha dichiarato:

I punti arriveranno, il Napoli ha una squadra che non può avere questa media punti. Faremo grandi partite e punti, ma non so se eventuali filotti. Ho i miei dubbi sulla rimonta Champions. Ancelotti il primo anno ha fatto bene, il secondo è stato un disastro.

L’anno scorso eravamo alla follia collettiva, abbiamo definito il secondo posto un mezzo fallimento. Bisognava parlare subito dopo Sassuolo-Napoli, bisognava chiedere sul sesto rigore non concesso. È il sesto rigore.