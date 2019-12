Mundo Deportivo – Accordo raggiunto, Cavani lascia il PSG: si trasferirà all’Atletico Madrid

Accordo tra Cavani e l’Atletico Madrid

La sua avventura a Parigi è ormai giunta alla conclusione, Edinson Cavani cambierà presto squadra.

Infatti, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, l’attaccante ex Napoli ha già trovato un accordo per trasferirsi all’Atletico Madrid. Il centravanti è in scadenza di contratto e quindi da gennaio sarà libero di firmare per un altro club.

Con il Colchoneros dovrebbe firmare un contratto triennale. Da capire che il trasferimento potrà avvenire sin da subito, dietro un indennizzo, oppure al termine della stagione alla scadenza naturale del contratto.

