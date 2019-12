Discorso di Gattuso alla squadra: “Per piacere non guardate la classifica”

Discorso di Gattuso alla squadra

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, scrive in merito al discorso che Gennaro Gattuso avrebbe fatto alla sua squadra prima di Sassuolo-Napoli.

Il discorso

Secondo il quotidiano, l’ex centrocampista del Milan avrebbe chiesto ai suoi ragazzi di non guardare la classifica ma di andare avanti partita per partita.

La situazione degli azzurri non è al momento positiva, tanti i punti di distacco dal quarto posto ed è per questo che probabilmente il nuovo allenatore dei partenopei avrebbe chiesto di non soffermarsi su quelli che sono i punti in classifica e di quelle che sono le distanze con gli altri club.

