Ancelotti-Everton, spuntano i dettagli del contratto dell’allenatore: cifre da record

Rese note le cifre del contratto di Ancelotti

Carlo Ancelotti è ormai da qualche ora il nuovo allenatore dell’Everton, l’ex tecnico azzurro comincerà la sua avventura da lunedì. Oggi è arrivato al Goodison Park per assistere al match della sua squadra contro l’Arsenal.

Sono state rese note le cifre del contratto che accompagnerà l’allenatore per i prossimi quattro anni. Si tratta appunto di un quadriennale in cui Ancelotti percepirà 11,5 milioni di euro l’anno per un totale di 60 milioni. Contratto ricchissimo dunque per l’ex allenatore del Napoli voglioso di riscatto.