Gazzetta – L’Everton sogna in grande con Ancelotti, l’allenatore chiede Koulibaly e Zielinski

Ancelotti porta la giusta euforia all’Everton, il racconto della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha raccontato sul suo portale online il momento dell’Everton all’annuncio di Carlo Ancelotti sulla panchina. Tanta euforia per i Toffes che finalmente possono sognare in grande:

“Ancelotti, che assumerà il comando dei Toffees domenica 22 dicembre, ha il compito immediato di rianimare un gruppo sedicesimo in Premier e di condurlo in mari più tranquilli, ponendo la basi per un rilancio totale dalla prossima estate. Ancelotti ha avuto rassicurazioni sulla conferma dei pezzi migliori della rosa attuale: l’attaccante brasiliano Richarlison, il portiere della nazionale inglese Pickford, il difensore colombiano Mina. In questi giorni sui tabloid d’Oltremanica si è parlato anche dei nomi nuovi nella lista di Carlo: il duo Koulibaly-Zielinski del Napoli e Zlatan Ibrahimovic i più reclamizzati. Il popolo dell’Everton, dopo 25 anni di frustrazioni, è tornato a sognare: è bastato il nome di Ancelotti per ritrovare gli antichi entusiasmi”.