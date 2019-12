Sassuolo, allenamento diviso in gruppi. In quattro lavorano a parte: Berardi e Chiriches in dubbio contro il Napoli

I giocatori del Sassuolo lavorano divisi in due gruppi per affrontare il match contro il Napoli

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Sassuolo, nella giornata odierna i neroverdi hanno svolto l’allenamento. I giocatori hanno lavorato in due gruppi: per una parte della squadra lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, per l’altra riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta e lavoro specifico per reparti. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Andrea Consigli e Gregoire Defrel.

SASSUOLO, RIFINITURA A PORTE CHIUSE

Per quanto riguarda invece la seduta di rifinitura di domani, si terrà a porte chiuse. La conferenza prepartita di mister De Zerbi si terrà alle ore 13:15 presso la sala stampa del Mapei Football Center.

