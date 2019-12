CdS – Torreira-Napoli: gli azzurri ci provano e tentano l’Arsenal: ecco la formula per convincere i Gunners

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” torna a parlare di Lucas Torreira. Non è certamente un segreto che il Napoli sia alla ricerca di un centrale di centrocampo per questa sessione invernale di calciomercato. Il giocatore dell’Arsenal già un paio di anni fa prima di arrivare a Londra era stato l’oggetto del desiderio degli azzurri che oggi vorrebbero riportarlo in Italia.

L’operazione non è delle più semplici però. La valutazione dei Gunners del giocatore è proibitiva anche se l’uruguayano non sembra più essere al centro del progetto e gradirebbe il ritorno nel bel paese. Giuntoli prova a tentare il club londinese con un prestito con diritto di riscatto. Bisognerà vedere se oltremanica saranno disposti ad accettare la formula.

