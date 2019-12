Stadio Collana, Pagliari: “L’apertura si terrà a gennaio. Molti puntavano su questo progetto, ma alla fine abbiamo vinto noi!”

Paolo Pagliara indica il periodo di apertura dello stadio Collana di Napoli

Paolo Pagliara, imprenditore napoletano, ideatore del progetto di ristrutturazione del Collana e socio in Giano srl, è intervenuto a ‘Marte Sport Live’ programma radiofonico in onda su Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

APERTURA STADIO COLLANA NAPOLI

“Siamo convinti che il Collana sarà del tutto operativo quanto prima. L’impianto verrà aperto verso la fine di gennaio per cui i cittadini potranno partecipare ai corsi con l’anno nuovo. Non è finita qui: da gennaio inizieranno anche i lavori in Piazza Quattro Giornate in cui dedicheremo una zona alla medicina dello sport, non sarà fatta alcuna nessuna attività commerciale. Il Collana è stadio ambito, ma abbiamo accettata e vinto questa sfida e ne siamo felici”.

