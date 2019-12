Marolda: “Giuntoli ha sbagliato a vendere alcuni giocatori. Gattuso? Non è il supplente della panchina, non deve perdere!”

Francesco Marolda parla della situazione in cui si trova il Napoli di Gattuso

Francesco Marolda, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’ programma radiofonico su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato:

NAPOLI, CENA DI NATALE

“Dalle informazioni ricevute è stata una festa prenatalizia diversa da quella degli anni scorsi. Ieri era il clima era diverso rispetto agli altri anni d’allegria, ma comunque è stato un momento di avvicinamento, per stare insieme tutti quanti”.

IL RUOLO DI GATTUSO NEL NAPOLI

“Gattuso deve riuscire ad essere mediatore e riuscire lì dove non è riuscito Ancelotti, poi per il resto il richiamo all’unità è stato importante. Sia il presidente o l’ultimo dei collaboratori, devono capire che il bene del Napoli deve essere posto dinanzi ai problemi personali“.

NAPOLI, MERCATO DI GENNAIO

“Mi aspetto qualcosa di necessario. Manca uno o due mediani, anche incontristi. Ed è necessario anche un terzino sinistro, Ancelotti ha sbagliato a farne a meno. Così come ha sbagliato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli“.

GATTUSO COME ALLENATORE DEL CALCIO FUTURO

“Gattuso allenatore giusto per il calcio futuro? Domanda complicata. Intanto iniziamo da quello che è stato che dà la sicurezza di un uomo di carattere. Gattuso potrebbe far crede alla classe di essere “il supplente” che viene a sostituire il titolare della cattedra che non viene mai preso in considerazione, sbagliando. Quello che può fare in questo momento in attesa di una avviata giusta, è non perdere. La sostituzione Allan-Mertens me la sarei risparmiata”.

