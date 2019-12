Napoli, Torreira vuole tornare in Italia: l’Arsenal vorrebbe un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto evidenziato dal quotidiano Le Cronache di Napoli, per il Napoli non sarà semplice muoversi sul mercato a Gennaio, perchè i big difficilmente si muoveranno e sarà difficile non pagare giocatori normali. Di seguito uno stralcio evidenziato dalla nostra redazione:

“L’obiettivo principale per il centrocampo azzurro è Torreira, centrocampista dell’Arsenal ed ex Sampdoria. L’uruguaiano vorrebbe lasciare la Premier League, perchè nonostante le buone prestazioni non si è mai ambientato. L’Italia sarebbe una destinazione gradita per lui, con il Napoli che sta cercando la formula giusta. Gli azzurri mirano ad un prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato intorno ai 25-30 milioni di euro. L’Arsenal preferirebbe invece un prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto ad una cifra inferiore. Le alternative al momento sembrano Berge del Genk e Paredes del PSG“.

