Francesco Repice, noto telecronista, ha lanciato un appello pubblico per il ritorno del gemellaggio tra le tifoserie di Napoli e Roma, intervenendo all’International Sport Film Festival.
“Ho vissuto il gemellaggio con i tifosi del Napoli… era una roba meravigliosa”, ha dichiarato Repice, ricordando con nostalgia quel legame tra le due curve.
Spero che questo muro venga abbattuto. Sogno che quelle due bandiere si incontrino di nuovo in campo e quei ragazzi che vengono dalle periferie si possano riabbracciare in campo… perché non è giusto.
Così il telecronista ha sintetizzato la sua posizione, auspicando una riconciliazione tra le due tifoserie.