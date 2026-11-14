Intreccio PSV-Napoli: De Bruyne porta il centrocampista goleador in azzurro?

De Bruyne con l’assist per Manna? Possibile intreccio di mercato con il PSV.
Si parla del possibile addio di KDB a gennaio direzione Eindhoven, ma ecco spuntare il possibile colpo sostitutivo da parte del Napoli: lo riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.
Il PSV segue De Bruyne, mentre Manna segue Sven Mijnans, centrocampista classe 2000 con uno score pazzesco: in 15 partite stagionali ha segnato 9 gol e messo a referto 3 assist.
Alto 1.90, l’olandese nasce mezzala d’inserimento/trequartista, ma in Eredivise ha occupato anche la posizione di punta centrale in questo avvio di stagione, trovando la via del gol per ben 4 volte in 5 partite.
Ancora a secco in Champions (ha trovato solo 1 assist, i restanti bonus in Eredivise), Mijnans ha dominato in campionato stregando Manna, alla caccia di un centrocampista non solo causa De Bruyne ma anche per rimediare ad una partenza ormai certa come quella di Anguissa.
Sarà intreccio di mercato con il PSV? De Bruyne potrebbe regalare al Napoli un ulteriore e prezioso assist.