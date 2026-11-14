RIVOLUZIONE A GENNAIO? Non solo De Bruyne come possibile uscita del Napoli.
Il mercato invernale si preannuncia scoppiettante in casa azzurra, con Manna che cercherà di piazzare diversi giocatori… anche a sorpresa.
‘Il Corriere dello Sport’, infatti, oltre ai soliti nomi ben noti, parla quest’oggi anche di possibile cessione per David Neres, con ipotesi ritorno in patria.
“I nomi in uscita a gennaio sono Anguissa, Lang e Lucca, ma occhio al possibile ritorno in Brasile di Neres”, quanto scritto dal quotidiano.