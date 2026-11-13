In Tribuna per vedere De Bruyne: il PSV muove il primo passo per KDB.
Lo riporta la testata olandese ‘Eindhoven Dagblad’, secondo cui il direttore tecnico del club sarà a Bruxelles per osservare dal vivo il centrocampista del Napoli durante Belgio-Italia.
L’ultima sfida del girone di Nations League della Nazionale diventa quindi fondamentale non solo per l’Italia di Mancini ma anche per il Napoli in vista del futuro.
Earnest Stewart si prepara quindi ad osservare da vicino il grosso obiettivo di mercato, sebbene da Eindhoven siano consapevoli: “Il Napoli chiederà una cifra considerevole di svariati milioni per privarsi di De Bruyne”.