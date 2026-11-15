Non solo De Bruyne: ASSE CALDISSIMO NAPOLI-EINDHOVEN.
Secondo la testata olandese ‘de Telegraaf’, il PSV fa sul serio per Kevin De Bruyne e sogna il colpo sensazionale a gennaio. Una trattativa che, oltre a far sognare i tifosi, potrebbe innescare un effetto domino pazzesco per gli azzurri.
Nei piani del Ds Manna c’è da mesi Sven Mijnans, trequartista classe 2000 esploso in Eredivisie (già 9 gol e 3 assist in 15 presenze tra campionato e Champions).
Mijnans è arrivato in estate ad Eindhiven ed ha un contratto fino al 2031 oltre ad essere il capocannoniere del campionato olandese. Il PSV non vorrebbe privarsi del suo gioiello, ma l’arrivo di De Bruyne potrebbe creare concorrenza nel ruolo. In più, senza l’apertura degli olandesi per Mijnans, il Napoli potrebbe non rendere così facile la vita al PSV per De Bruyne.
di Salvatore Moriello