“Prima offerta a breve”, dall’Olanda sicuri: su De Bruyne al PSV.
All’ombra del Vesuvio si parla ormai solo di questo da oltre 24 ore: il possibile addio di KDB a gennaio in favore dell’Olanda e del PSV Eindhoven.
A commentare la notizia nelle ultime ore, il CT del Belgio Van Bommel e lo stesso De Bruyne, con parole tutt’altro che di chiusura, con un ulteriore aggiornamento che arriva proprio dall’Olanda.
“A breve potrebbe arrivare un’offerta ufficiale al Napoli”, quanto riportato su X dall’esperto di mercato Mounir Boualin, che sul portale ‘SoccerNews’ fu tra i primi a lanciare la news in merito all’interesse del PSV per il belga.
“La partita sta per cominciare ufficialmente”, la chiusura del collega, che anticipa possibili mosse da parte del club di Eindhoven.