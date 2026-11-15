De Bruyne-PSV, trattativa avviata ma “niente sconti”: Napoli chiarissimo!

“NIENTE SCONTI”: PSV avvisato, ma iniziano i primi contatti tra i due club.

Ormai la possibile partenza di Kevin De Bruyne a gennaio, direzione Eredivise, ha monopolizzato la sosta per le Nazionali: stando a Sky Sport, sarebbero addirittura cominciati i primi contatti diretti tra il Napoli e il PSV, con il club azzurro subito abile a chiarire la propria posizione.

De Bruyne ha aperto al trasferimento a gennaio e per il Napoli non esistono incedibili, ma De Laurentiis non intende assolutamente svendere un proprio tesserato.

Il Napoli non accetterà quindi di perdere De Bruyne a zero o a condizioni economiche svantaggiose, ma siamo solo all’inizio di una telenovela di mercato destinata a farci compagnia per tutto l’inverno.