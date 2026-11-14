Il medico Gennaro De Luca è il responsabile dell’area medica del Napoli dall’estate 2026: la promozione è stata riportata dai media il 17 luglio, dopo l’addio di Raffaele Canonico. Non è un volto nuovo, perché De Luca lavorava già nello staff sanitario ed era il collaboratore più stretto di Canonico nelle ultime stagioni. Il Mattino aveva anticipato la scelta, tutta interna e nel segno della continuità.

Chi è Gennaro De Luca

De Luca è un medico dello sport. Secondo la scheda sullo staff medico pubblicata da SpazioNapoli nell’agosto 2024, che coincide con il suo profilo professionale online, lavora come medico sociale del Napoli dal 2004. Sempre secondo quel profilo, dal 2011 è stato responsabile dell’area sanitaria del settore giovanile, collaborando anche con la prima squadra, e dal 2012 svolge il ruolo di match doctor UEFA nelle gare europee degli azzurri.

Il suo metodo è emerso in un’intervista a Radio CRC del settembre 2025. Davanti a un sospetto problema muscolare, ha spiegato, il primo esame è l’ecografia, mentre la risonanza serve nei casi complessi per stabilire con precisione i tempi di recupero. Ha insistito sulla prevenzione, con test funzionali e posturali ripetuti a inizio stagione e durante l’anno. Ha anche detto che il club collabora con radiologi del Pineta Grande Hospital e che la medicina rigenerativa, soprattutto per le articolazioni, gli sembra un ambito promettente.

Sul fronte dei trofei, i media scrivono che De Luca faceva parte dello staff durante i due scudetti (2022-23 e 2024-25), la Coppa Italia 2019-20 con Gennaro Gattuso in panchina e la Supercoppa italiana con Antonio Conte, vinta il 22 dicembre 2025 a Riad per 2-0 contro il Bologna. Sono titoli del club, non meriti personali: le fonti non glieli attribuiscono.

Di De Luca non sono documentati, nelle fonti giornalistiche consultate, età, luogo di nascita e carriera precedente al 2004.

Il passaggio di consegne con Canonico

Raffaele Canonico guidava l’area medica dal 2019 e, secondo i media, faceva parte dello staff sanitario azzurro da 22 anni, cioè dai primi tempi della gestione De Laurentiis. Per i giornali l’uscita rientra nel rinnovamento per la stagione 2026/27 e non è legata all’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina.

Al suo posto va De Luca, già vice. Non abbiamo trovato un comunicato ufficiale del Napoli, né dichiarazioni dirette dei protagonisti, e i motivi dell’addio non sono confermati. Mentre si muove il calciomercato del Napoli, nello staff sanitario resta Angelo Gioffredi, medico del settore giovanile ed ex responsabile dell’area medica del Benevento.

Cosa fa l’area medica del Napoli

L’area medica segue la rosa del Napoli 2026/27. Secondo la ricostruzione di SpazioNapoli del 2024, soccorre i giocatori in partita, ne monitora le condizioni in allenamento, prepara piani individuali per ridurre gli infortuni legati al calendario fitto e cura il recupero, compresa l’educazione alimentare.

Nome Ruolo Nota Gennaro De Luca Responsabile dell’area medica Già vice di Canonico, promosso a luglio 2026 Raffaele Canonico Ex responsabile dell’area medica Alla guida dal 2019, lascia dopo 22 anni nel club secondo i media Angelo Gioffredi Medico del settore giovanile Resta nello staff, ex responsabile dell’area medica del Benevento

Domande frequenti

Chi è il responsabile dell’area medica del Napoli?

È Gennaro De Luca, medico dello sport e medico sociale del club, dal 2004 secondo il suo profilo professionale. Ha preso il posto di Raffaele Canonico a luglio 2026 dopo essere stato il suo vice.

Perché Canonico ha lasciato il Napoli?

Non c’è un comunicato ufficiale. I media parlano di un rinnovamento dello staff per il 2026/27, non legato all’arrivo di Allegri.

Quali titoli ha vinto De Luca con il Napoli?

Era nello staff medico negli scudetti 2022-23 e 2024-25, nella Coppa Italia 2019-20 e nella Supercoppa italiana 2025. Sono trofei della squadra, non premi personali.