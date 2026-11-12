DE BRUYNE VIA DA NAPOLI? Dal Belgio accolgono alla grande le ultime notizie di mercato.
Nelle ultime ore, è spopolata sul web la news di un possibile interesse del PSV nei confronti di KDB, con il club olandese intenzionato ad effettuare un tentativo per il centrocampista a gennaio.
Notizia riportata anche dal duo di mercato Fabrizio Romano-Matteo Moretto, ed arrivata anche alle orecchie di Mark Van Bommel, olandese ma attualmente alla guida del Belgio di De Bruyne.
“Kevin al PSV? La scelta deve prenderla da solo, ma il calcio olandese gli si addice perfettamente”, quanto detto da Van Bommel ai microfoni di VTM Nieuws dopo il trionfo dei suoi sulla Turchia per 1-2.
“Il calcio olandese si addice alla sua voglia di giocare a calcio e al suo stile molto offensivo”: KDB lascerà davvero Napoli a gennaio?