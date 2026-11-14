Francesco Magnanelli è il responsabile dell’area tecnica del Napoli di Massimiliano Allegri, un incarico ricevuto in estate, dopo la nomina di Allegri del 3 luglio 2026. Classe 1984, ha giocato diciassette anni al Sassuolo, club di cui è il recordman di presenze. Poi ha scelto di restare nel calcio dalla panchina, quasi sempre al fianco di Allegri, che lo ha allenato da giocatore e lo ha voluto con sé alla Juventus, al Milan e ora a Napoli.

Chi è Francesco Magnanelli

Nato a Umbertide, in Umbria, nel 1984, Magnanelli è cresciuto calcisticamente in Umbria e ha esordito tra i professionisti con il Gubbio nel 2000. Giocava a centrocampo, davanti alla difesa: un mediano di posizione, più da equilibrio e da lettura del gioco che da gol.

La sua storia è legata soprattutto al Sassuolo. Ci è arrivato nel 2005 e ci è rimasto fino al 2022, diventando capitano e uno dei simboli del club emiliano. Ha vissuto tutta la scalata, dalla Serie C2 alla Serie A.

La carriera da calciatore

Prima del Sassuolo ha avuto due esperienze senza presenze in campionato, al Chievo e alla Fiorentina, poi un anno alla Sangiovannese. A Sassuolo è arrivato quando la squadra giocava in Serie C2.

Club Periodo Gubbio 2000-2002 Chievo 2002-2003 Fiorentina 2003-2004 Sangiovannese 2004-2005 Sassuolo 2005-2022

Con il Sassuolo ha vinto la Serie C1 nel 2007-08, stagione in cui in panchina c’era proprio Allegri, e la Serie B nel 2012-13. Il debutto in Serie A è arrivato nella stagione 2013-14. In neroverde è il recordman di presenze del club (le fonti indicano tra 448 e 520 partite, a seconda che si contino solo il campionato o tutte le competizioni). Il Sassuolo ha ritirato la sua maglia numero 4 quando ha smesso, nel 2022.

Il percorso da allenatore e collaboratore

Dopo il ritiro è rimasto un anno a Sassuolo, nello staff di Alessio Dionisi. Nell’estate 2023 il salto alla Juventus, richiamato da Allegri. Nel 2024 è diventato allenatore dell’Under 20 bianconera, la Primavera.

Nell’estate 2025 Allegri è tornato al Milan e Magnanelli lo ha seguito come collaboratore tecnico. Nel 2026 Allegri è passato al Napoli e lo ha voluto ancora nel suo staff.

Squadra Ruolo Periodo Sassuolo Collaboratore tecnico di Dionisi 2022-2023 Juventus Collaboratore tecnico di Allegri 2023-2024 Juventus Under 20 Allenatore 2024-2025 Milan Collaboratore tecnico 2025-2026 Napoli Responsabile area tecnica dall’estate 2026

Cosa fa al Napoli e perché è stato scelto

Al ritiro di Dimaro lo staff di Allegri è stato presentato con Magnanelli indicato come responsabile dell’area tecnica. Alcune testate lo hanno chiamato semplicemente collaboratore tecnico. Nello staff ci sono anche Marco Landucci come vice, Gianluca Maran ed Elvis Abbruscato tra i collaboratori tecnici e Giuseppe Maiuri come match analyst.

Il motivo della scelta sembra essere soprattutto la fiducia reciproca: Allegri e Magnanelli si sono conosciuti a Sassuolo, hanno vinto insieme la Serie C1 e hanno lavorato di nuovo insieme a Torino e a Milano. I compiti precisi non sono stati chiariti ufficialmente. Per vedere con quali giocatori lavorerà, ecco la rosa del Napoli 2026-2027; per acquisti e cessioni c’è la sezione calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Chi è Francesco Magnanelli?

È un ex centrocampista nato a Umbertide nel 1984, ex capitano e recordman di presenze del Sassuolo, oggi nello staff tecnico di Allegri al Napoli.

Che ruolo ha Magnanelli al Napoli?

Alla presentazione dello staff è stato indicato come responsabile dell’area tecnica. Alcune testate lo chiamano collaboratore tecnico.

Ha mai allenato una prima squadra?

Come primo allenatore ha guidato finora solo la Juventus Under 20 nel 2024-25. In prima squadra è stato collaboratore tecnico a Sassuolo, Juventus e Milan.