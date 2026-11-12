De Bruyne show in Nazionale: l’azzurro ancora a segno (FOTO)

Ancora gol per De Bruyne con la Nazionale: il centrocampista entra a tabellino in Turchia-Belgio.

Ha siglato la rete del momentaneo 0-1 per i suoi il centrocampista del Napoli, ancora decisivo con indosso la maglia del Belgio: le ultime 4 partite in Nazionale di De Bruyne contano infatti ora 3 gol segnati (tutti contro la Turchia) e un assist, messo a referto contro l’Italia.

Cross dalla sinistra di Doku e destro secco sotto alla traversa, per un KDB che ha sfruttato uno spazio in area di rigore per inserirsi a dovere e spaccare la porta pur tirando centrale.

De Bruyne ha poi abbandonato il campo in favore di Trossard al minuto 68′, dopo aver giocato prevalentemente da mezzala e non essere mai uscito dal fulcro del gioco.