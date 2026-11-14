Ex direttore di Inter Media House, Roberto Monzani è il nuovo Chief Marketing Officer del Napoli: la carriera dal 2005 a oggi e che cosa farà nel club azzurro.

Roberto Monzani è il nuovo Chief Marketing Officer del Napoli. L’arrivo è stato annunciato il 10 novembre 2026 da Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business, al Social Football Summit di Torino. Monzani è milanese, ha lavorato per quindici anni nel mondo Inter e fino a dicembre 2025 ha diretto Inter Media House. Dal febbraio 2026 faceva il consulente indipendente nei media sportivi.

Chi è Roberto Monzani

Monzani è un giornalista diventato dirigente. Non viene dal campo ma dalla produzione di contenuti: video, social, tv e piattaforme digitali. Quasi tutta la carriera nel calcio si è svolta all’Inter. Insegna marketing e comunicazione dello sport all’Università Cattolica e alla 24ORE Business School.

La carriera prima del Napoli

Il suo percorso, in sintesi.

Periodo Ruolo 2005 Giornalista sportivo a Vega Entertainment, programmi tv di calcio 2010 Giornalista e caporedattore a Inter TV 2014-2019 Head of Digital Contents all’Inter 2019-2020 Head of Content and Media Platform all’Inter Luglio 2020-dicembre 2025 Direttore di Inter Media House Da febbraio 2026 Consulente indipendente in media, contenuti e sport marketing 10 novembre 2026 Chief Marketing Officer del Napoli

All’Inter Media House Monzani aveva la responsabilità dei contenuti, delle piattaforme digitali, dei social e delle attività editoriali, televisive e in streaming del club, oltre alla gestione economica della struttura. Il lavoro comprendeva progetti di branded content con artisti internazionali e lo sviluppo sui mercati di Stati Uniti, America Latina e Cina. Per le sponsorizzazioni ha lavorato su partnership che producono contenuti e occasioni di business, e non solo spazi pubblicitari.

L’arrivo al Napoli

La nomina è stata comunicata il 10 novembre 2026 durante il panel Club, non solo Squadre al Social Football Summit, all’Allianz Stadium di Torino. Bianchini ha detto che il nuovo ruolo servirà a costruire una piattaforma di marketing integrata e a rafforzare il posizionamento globale del club. Monzani ha dato il suo annuncio anche su LinkedIn, dove ha ricordato le celebrazioni del centenario dell’estate e il riconoscimento mondiale del marchio. Il suo obiettivo è sviluppare l’ecosistema digitale del Napoli e il rapporto con i tifosi. La notizia è raccolta anche nell’articolo sulla nomina di Roberto Monzani.

Che cosa farà nel club

Un Chief Marketing Officer coordina la strategia di marketing, comunicazione e brand. Nel Napoli la figura si inserisce nell’area business guidata da Bianchini, che a sua volta risponde al presidente Aurelio De Laurentiis e all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il centenario del club, iniziato nell’estate 2026, e il progetto del nuovo stadio sono i temi su cui il marketing sarà chiamato a lavorare, ma il club non ha comunicato un organigramma dettagliato dell’area, né la data di inizio dell’incarico. Sono dati da seguire nelle prossime settimane. I calciatori su cui si costruisce il brand sono nella pagina sulla rosa del Napoli 2026/27, mentre le operazioni in corso sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Chi è Roberto Monzani?

È il Chief Marketing Officer del Napoli dal 10 novembre 2026. Prima era direttore di Inter Media House, incarico lasciato a fine 2025.

Chi ha annunciato la sua nomina?

Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli, durante il Social Football Summit di Torino.

Che cosa fa un Chief Marketing Officer in una società di calcio?

Guida la strategia di marketing, comunicazione e brand del club, compresi digitale, rapporti con i tifosi e progetti con gli sponsor.