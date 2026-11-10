La SSC Napoli ha nominato Roberto Monzani Chief Marketing Officer. L'annuncio è arrivato da Tommaso Bianchini al Social Football Summit 2026 di Torino.

La SSC Napoli ha un nuovo Chief Marketing Officer: è Roberto Monzani, la cui nomina è stata annunciata da Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business del club, durante il panel Club, non solo Squadre nell’ambito dell’edizione 2026 del Social Football Summit, svoltosi all’Allianz Stadium di Torino.

Monzani è noto nel settore per essere stato fondatore ed ex direttore di Inter Media House, dove ha costruito dall’inizio strutture di media e marketing nel calcio di vertice. Il suo percorso professionale comprende progetti di branded content con protagonisti della musica e dell’intrattenimento internazionale, oltre all’espansione in mercati come Stati Uniti, America Latina e Cina.

Sul fronte delle sponsorizzazioni ha sviluppato un approccio orientato alle partnership capaci di generare contenuti e opportunità di business, superando il modello tradizionale degli spazi pubblicitari. Attualmente insegna marketing e comunicazione dello sport all’Università Cattolica e alla 24ORE Business School.