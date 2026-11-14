Braccio destro di Aurelio De Laurentiis e amministratore delegato del Napoli: le deleghe sui contratti, il progetto stadio e il processo di Roma che parte il 2 dicembre 2026.

Andrea Chiavelli è l’amministratore delegato del Napoli. Lavora con Aurelio De Laurentiis da prima che il presidente entrasse nel calcio. Nel club è la figura che segue la parte finanziaria e firma i contratti. Il 14 luglio 2026, alla presentazione di Massimiliano Allegri, è stato lui a spiegare il progetto del nuovo stadio.

Chi è Andrea Chiavelli

Chiavelli è un manager legato al gruppo di famiglia De Laurentiis più che al mondo del calcio in senso stretto. Il suo nome compare tra gli amministratori della Ccgs Srl, società legata alla Filmauro, la casa di produzione di De Laurentiis. Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business, lo ha descritto come la componente finanziaria del club e come un collaboratore di De Laurentiis da molti anni.

Il ruolo nel Napoli

Il consiglio di amministrazione del Napoli è composto da Aurelio De Laurentiis, presidente e legale rappresentante, dai vicepresidenti Jacqueline Baudit ed Edoardo De Laurentiis, da Valentina De Laurentiis e da Chiavelli, che è l’amministratore delegato. Dopo l’assemblea del 26 ottobre 2022 il consiglio è stato confermato e a Chiavelli sono state conferite le deleghe per negoziare e firmare i contratti di sponsorizzazione. La delega riguardava anche i contratti con calciatori, allenatori, direttori sportivi, agenti e società. Tutti i poteri più ampi nella gestione operativa, finanziaria e sportiva restano al presidente.

Nel novembre 2025 l’assemblea dei soci ha confermato il consiglio per i tre anni successivi, Chiavelli compreso. Il direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini, nominato il 14 luglio 2025, risponde direttamente al presidente e a lui, come ha comunicato il club alla nomina.

I conti del club

Chiavelli è nel consiglio che approva i bilanci del club. Quello al 30 giugno 2025 si è chiuso con una perdita netta di 21,4 milioni di euro, dopo due esercizi in utile. La perdita è dovuta soprattutto all’assenza dalle coppe europee nel 2023-24 e agli ammortamenti legati a circa 150 milioni di acquisti. Il rosso è stato coperto con la riserva volontaria, che era a 216,6 milioni di euro.

Il progetto stadio

Il 14 luglio 2026, nella conferenza di presentazione di Allegri, De Laurentiis ha parlato di un nuovo impianto da 70mila posti e 120 sky box. Chiavelli ha spiegato che il Napoli ha firmato una lettera di intenti per verificare la fattibilità del progetto nell’area dell’ex raffineria Q8, a San Giovanni a Teduccio. Il progetto, già pronto per un’altra area, potrebbe essere trasferito lì. Il sindaco Gaetano Manfredi punta invece a ristrutturare lo stadio Maradona. Il quadro è ancora aperto.

Il processo di Roma

Il 20 novembre 2025 il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio per falso in bilancio De Laurentiis, Chiavelli e la società. Le accuse riguardano gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e due operazioni, l’acquisto di Manolas dalla Roma nel 2019 e quello di Osimhen dal Lille nel 2020. La prima udienza è prevista il 2 dicembre 2026. Il club ha parlato di stupore e sconcerto e sostiene che i bilanci siano regolari. Non c’è nessuna condanna.

Come si segue il suo lavoro

Le sue uscite pubbliche più rilevanti di questa stagione riguardano lo stadio. Gli arrivi e le partenze della prima squadra, e le trattative che lo riguardano, si trovano nell’archivio del calciomercato Napoli. I giocatori in organico sono nella pagina della rosa del Napoli 2026/27.

Domande frequenti

Che ruolo ha Chiavelli nel Napoli?

È l’amministratore delegato e fa parte del consiglio di amministrazione insieme alla famiglia De Laurentiis. Ha le deleghe per negoziare e firmare i contratti di sponsorizzazione e i contratti con calciatori, allenatori e agenti.

Chiavelli è imputato in un processo?

Sì, per falso in bilancio insieme a De Laurentiis e al Napoli. Il rinvio a giudizio è del 20 novembre 2025 e la prima udienza è fissata al 2 dicembre 2026. Il processo non è ancora cominciato.

Chi è il direttore sportivo del Napoli?

Giovanni Manna. Chiavelli non è il direttore sportivo: ha le deleghe del consiglio di amministrazione per firmare i contratti, mentre i poteri più ampi restano al presidente.