David Spinelli è un portiere italiano del Napoli, nato il 28 aprile 2008 e legato a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Gioca di piede sinistro, è alto circa 1,88 m e fa parte del settore giovanile azzurro dall’ottobre 2021. Nel 2026-27 ha il numero 41 nella lista della Serie A. È una scheda breve, perché con la prima squadra non ha ancora giocato nessuna partita ufficiale.

Chi è David Spinelli

Il nome completo è David Antonio Spinelli. Ha 18 anni e il passaporto italiano. È cresciuto a Monte di Procida e ha cominciato a giocare nel Montecalcio, una scuola calcio dei Campi Flegrei. Non risultano, al momento, convocazioni nelle nazionali giovanili italiane.

Dal Montecalcio al Napoli

Spinelli è arrivato al Napoli nell’ottobre 2021, a 13 anni, nella squadra Under 14. Da allora ha fatto la trafila del settore giovanile fino alla Primavera, che nel 2026-27 è allenata da Antonio Nocerino.

La stagione 2025-26 con la Primavera

Nel 2025-26 Spinelli ha giocato 15 partite nel campionato Primavera 1, secondo i dati Opta. In UEFA Youth League con l’Under 19 del Napoli ha giocato cinque partite e ha chiuso senza subire gol contro il PSV e contro l’Eintracht Francoforte.

Stagione Squadra Competizione Presenze 2025-26 Napoli Primavera Primavera 1 15 2025-26 Napoli Under 19 UEFA Youth League 5

Le convocazioni con la prima squadra

La prima chiamata è arrivata il 25 ottobre 2025: Antonio Conte lo ha portato in panchina contro l’Inter, dopo l’infortunio di Alex Meret. Il 28 gennaio 2026 è comparso tra i giocatori a disposizione nella partita di Champions League contro il Chelsea, secondo la lista UEFA. Con Massimiliano Allegri è tornato tra i convocati più volte: il 1° novembre 2026 è partito con la squadra per Juventus-Napoli, insieme ad altri cinque ragazzi della Primavera.

In Serie A non ha ancora giocato e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Ne parlava già l’articolo su i sei giovani della Primavera convocati da Allegri per Juventus-Napoli.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol subiti

0 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il posto nella rosa del Napoli

Nella gerarchia dei portieri Spinelli è dietro Meret, Vanja Milinkovic-Savic e Nikita Contini. Il suo lavoro oggi è soprattutto in allenamento con la prima squadra e in Primavera. La rosa del Napoli 2026/27 mostra i portieri a disposizione di Allegri; per le notizie sui giovani e sulle uscite in prestito c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Caratteristiche e futuro

Spinelli è un portiere mancino di circa 1,88 m, un dato che per un portiere di 18 anni lascia margini di crescita. Dalla prima convocazione del 25 ottobre 2025 è stato inserito più volte nelle liste della prima squadra. Il prossimo passo è accumulare minuti in campo, in Primavera o altrove.

Domande frequenti

Quando è nato David Spinelli?

Il 28 aprile 2008. Ha 18 anni.

Ha giocato in Serie A?

No. Al 13 novembre 2026 ha solo convocazioni e panchine con la prima squadra, tra cui Napoli-Inter del 25 ottobre 2025.

Che numero di maglia ha?

Il 41 nella lista della Serie A 2026-27. Nella lista UEFA della Champions League 2025-26 risulta con il 12.