Chi sono i sei giovani della Primavera del Napoli convocati da Allegri per Juventus-Napoli

Sei calciatori della Primavera azzurrasono partiti con il gruppo della prima squadra per Torino, dove il Napoli affronterà la Juventus all’Allianz Stadium. Oltre a Francisco Baridó e Milton Pereyra, già convocati in più occasioni e presenti ai ritiri estivi, Max Allegri ha incluso nella lista anche David Spinelli, Claudio Lieto, Andrea Chiummariello e Mykyta Melnyk.

David Spinelli, portiere classe 2008, ha accumulato minuti nel campionato Primavera 1 nella scorsa stagione ed è parte della rosa impegnata in Youth League. In precedenza aveva già ricevuto convocazioni in prima squadra in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Claudio Lieto, difensore centrale classe 2008, è considerato uno dei profili più promettenti del settore giovanile partenopeo. Secondo quanto riportato, il club starebbe lavorando al rinnovo del suo contratto fino al 2031.

Andrea Chiummariello, centrocampista classe 2008 della Primavera allenata da Nocerino, è stato scelto per ampliare le opzioni di Allegri nel reparto di mezzo in vista della trasferta piemontese.

Mykyta Melnyk, terzino destro classe 2008 di nazionalità ucraina, ha già trovato spazio in questa stagione sia in campionato sia in UEFA Youth League prima di ricevere la prima convocazione con la prima squadra.