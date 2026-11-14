Brasiliano di Santa Bárbara d'Oeste, classe 2003, è al Napoli dal gennaio 2026: la carriera dal Corinthians al Verona e i numeri stagione per stagione.

Giovane è un attaccante brasiliano del Napoli, dove gioca dal 24 gennaio 2026. Il suo nome completo è Giovane Santana do Nascimento. È nato a Santa Bárbara d’Oeste, in Brasile, il 24 novembre 2003, è alto 1,84 m e gioca di piede sinistro. È arrivato dall’Hellas Verona e in Serie A ha giocato 12 partite con il Napoli fino al 2025-26, senza segnare. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Giovane

Il ruolo naturale è quello di centravanti, ma può giocare anche da seconda punta e da ala destra. Si è formato nelle giovanili del Red Bull Brasil, prima di passare al Corinthians.

La carriera prima del Napoli

Il primo club tra i professionisti è stato il Capivariano, nel 2021: esordio il 29 aprile 2021, primo gol il 10 maggio 2021. Il 16 luglio 2021 è passato al Corinthians, dapprima in prestito con diritto di riscatto e poi a titolo definitivo. Con la squadra Under 20 del Corinthians ha segnato 7 gol in 10 partite nel Brasileirão Under 20 del 2021. In prima squadra ha esordito in Série A il 10 aprile 2022, nel 3-1 sul Botafogo.

Al Corinthians ha giocato in tutto 47 partite e ha segnato 3 gol. Con l’allenatore Ramón Díaz è finito fuori rosa e non ha rinnovato il contratto, scaduto a fine 2025. Ha vinto il Campionato Paulista 2025, ma ha giocato una sola partita nel torneo.

Il 9 luglio 2025 è stato preso a parametro zero dal Verona, con un contratto fino al 30 giugno 2029. Ha esordito da titolare in Coppa Italia il 18 agosto 2025 a Cerignola e in campionato il 25 agosto, nell’1-1 a Udine. Il primo gol in Serie A è arrivato il 2 novembre 2025, nella sconfitta per 1-2 con l’Inter. Ha segnato ancora il 23 novembre contro il Parma e il 6 dicembre contro l’Atalanta. Con il Verona ha chiuso la parte di stagione con 21 partite di campionato, 3 gol e 4 assist.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 24 gennaio 2026, dal Verona, a titolo definitivo. Il contratto arriva al 30 giugno 2030. Giovane ha esordito il 25 gennaio 2026, subentrando nel secondo tempo della sconfitta per 3-0 con la Juventus. Nel 2025-26 con il Napoli ha giocato 12 partite di Serie A e una di Coppa Italia, senza gol e con due assist in campionato.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nei campionati nazionali, da Transfermarkt, comprese le partite con l’Under 20 del Corinthians. Non sono comprese le coppe e i campionati statali. Nel 2025 il Corinthians risulta senza presenze in Série A. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2021 Corinthians U20 Brasileiro U20 10 7 2 2022 Corinthians U20 Brasileiro U20 2 0 0 2022 Corinthians Série A 10 0 0 2023 Corinthians U20 Brasileiro U20 4 2 0 2023 Corinthians Série A 5 1 0 2024 Corinthians Série A 11 1 0 2025-26 Verona Serie A 21 3 4 2025-26 Napoli Serie A 12 0 2 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 5 0 1 Totale Napoli Serie A 17 0 3

Gli ultimi due anni

Dal 2025 Giovane è passato dal Corinthians al Verona e poi al Napoli, nel giro di sei mesi. Al Verona aveva trovato minuti e gol, al Napoli ha trovato meno spazio: la stagione 2025-26 si è chiusa senza reti.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il suo esordio in Champions è stato il 13 ottobre 2026, da titolare, nella sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal.

Statistiche Serie A 2026/27

5 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 1 / 2

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

L’elenco completo dei giocatori è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Giovane con il Brasile

Non ha mai giocato con la nazionale maggiore. Con il Brasile Under 20 è stato convocato per il Sudamericano del 2023 in Colombia, vinto dalla squadra, e per il Mondiale Under 20 del 2023 in Argentina. Con la selezione olimpica ha giocato quattro partite, senza gol, nel torneo preolimpico di gennaio e febbraio 2024.

Domande frequenti

Quando è arrivato Giovane al Napoli?

Il 24 gennaio 2026, dall’Hellas Verona, a titolo definitivo. Ha esordito il giorno dopo, nella sconfitta per 3-0 con la Juventus.

Quanti gol ha segnato Giovane con il Napoli?

Nessuno in Serie A nel 2025-26, in 12 partite, con due assist. Per i numeri della stagione in corso c’è il box qui sopra.

Quanti anni ha Giovane?

È nato il 24 novembre 2003: ha 22 anni e ne compie 23 il 24 novembre 2026.