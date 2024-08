Edoardo De Laurentiis | Vicepresidente SSC Napoli

Edoardo De Laurentiis è classe 1985, quasi coetaneo di alcuni dei calciatori che militano e hanno militato nel Napoli. È arrivato nel club azzurro poco più che adolescente e con il Napoli è cresciuto. Infatti vive quotidianamente la squadra ed è anche l’unico della famiglia ad abitare in città dove ha messo su famiglia.

A differenza del padre, che ha sempre visto il Napoli quasi esclusivamente dal punto di vista imprenditoriale, Edoardo ha sempre mostrato un pizzico di partecipazione emotiva in più, riscontrando inizialmente buone risposte anche dalla tifoseria azzurra.

Inizio della Carriera e Formazione di Edoardo De Laurentiis

Ha studiato per diventare dirigente sportivo diventando Vicepresidente del Napoli dalla stagione 2004/2005 e, se inizialmente ha vissuto questo ruolo con discrezione e quasi in silenzio, nascosto nel cono d’ombra del padre-Presidente, negli ultimi anni ha assunto una posizione sempre più rilevante e centrale nell’ambiente azzurro.

Nel 2018 viene scelto da Aurelio per ricoprire la carica di Presidente onorario del Bari, al fianco di Luigi De Laurentiis, attuale presidente del club pugliese. Il ruolo di Edoardo nel Napoli sarà sempre più importante: difficile immaginare un passaggio di consegne rapido e totale da Aurelio a Edoardo, dato che il Presidente ha ed avrà ancora molto da dire e fare nel calcio per i prossimi anni, ma la via per il futuro sembra tracciata.

Contributi al Calcio Napoli

L’apporto di Edoardo all’interno del Napoli è sempre stato crescente. Proprio in occasione del match di Champions League contro il Barcellona si è tornati a parlare dell’importanza del settore giovanile, con i tanti talenti usciti dalla Cantera del club blaugrana che mettono sempre a disposizione nuove risorse per la prima squadra.

Nel 2019 l’idea di creare una Cantera del Napoli fu presa in mano da Aurelio De Laurentiis e affidata proprio ad Edoardo, con il presidente azzurro che affermò che avrebbe voluto un Napoli modello Barcellona, con una prima squadra composta per lo più da giovani speranze provenienti da un vivaio interno.

Voler mantenere insomma la propria posizione tra le big del campionato anche attraverso continui innesti di giovani di belle speranze, con una situazione economica stabile ed in continua crescita. Edoardo annunciò la nascita del progetto Cantera Napoli City, una scuola calcio connessa con un filo diretto con il Napoli.

Edoardo De Laurentiis aveva posto il primo vero mattone a quella che in futuro aveva l’obiettivo di diventare la vera risorsa del Napoli, anche se negli ultimi anni l’andamento del settore giovanile, in primis la Primavera, ha deluso e non poco.

L’Influenza nel Cinema e nell’Intrattenimento

Ma nella vita del Vicepresidente azzurro non c’è solo il calcio. Chiaramente, da uomo di cinema, Edoardo De Laurentiis ha debuttato anche come attore. In una famiglia di produttori cinematografici, Edo non poteva che crescere tra pellicole e attori. E non a caso, ha avuto la possibilità di frequentare l’Actor’s Studio Presso la New York Film Academy, un laboratorio di recitazione.

Edoardo De Laurentiis, quindi, ha messo in pratica le lezioni americane nella pellicola “The Grotto“, un film horror diretto da Giordany Orellana. Si tratta di un film ambientato a Napoli, dagli scenari spaventosi. È la storia d’amore di una ragazza che torna dagli States per rivedere il suo fidanzato napoletano, ma il soggiorno sul Golfo diventerà un vero incubo.

In questa pellicola, il vice-presidente del Napoli ha recitato nella parte del detective Galletti. The Grotto è uscito nel 2014 ed è stato l’unico lungometraggio in cui è comparso il dirigente del club azzurro. Girato completamente in lingua inglese, il film era chiaramente destinato al pubblico americano.

Visione e Filosofia di Leadership

Una grande leadership da parte di Edoardo si è potuta riscontrare in alcune dichiarazioni, come quella fatta sull’ammutinamento della squadra al tecnico, al tempo era Carlo Ancelotti, che aveva chiesto ai suoi calciatori di andare in ritiro: “Servirebbero figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano, loro hanno molte più palle“.

In lui Maurizio Sarri ha sempre visto una persona di grande livello e professionalità, con una visione che avrebbe portato il Napoli in alto. Per il tecnico toscano Edoardo ha sempre speso parole di stima: “Sarri ha lasciato un grande segno, è sempre un piacere ritrovare un amico“.

Progetti Futuri e Ambizioni

Il progetto sicuramente più attuale per Edoardo De Laurentiis è il matrimonio imminente con la sua compagna Terry Mendozza. Nel suo futuro c’è sicuramente il Napoli e la crescita dell’apporto verso il club e la squadra, magari, fra qualche anno, andando anche a sostituire il padre al comando della società.

Inoltre, tempo fa, da Bari era rimbalzata la notizia di un’eventuale discesa in politica dei De Laurentiis, con la candidatura proprio di Edoardo Laurentiis alle elezioni europee, nelle liste del Pd, nel collegio elettorale di Campania-Puglia. Vedremo se in futuro si aprirà anche questa porta nel campo della politica.

Come Seguire Edoardo De Laurentiis

Edoardo De Laurentiis è molto attivo sul suo profilo Instagram sotto il nome di @edoardo_delaurentiis. Molto meno attivo su Facebook, ma lo si può trovare cercando Edoardo De Laurentiis.