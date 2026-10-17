Juan Jesus esulta con il Venezia e ricorda il Napoli: “La nostra storia non si dimentica”

Juan Jesus, ex difensore del Napoli, ha conquistato la prima vittoria con il Venezia e ha scritto sui social un pensiero per i tifosi azzurri.

Juan Jesus pensa anche al Napoli: le sue parole

Il difensore brasiliano ha disputato una gara di alto livello nella partita contro il Napoli. Per lui questa non era una partita come le altre: in maglia azzurra ha vinto due Scudetti e una Supercoppa e scritto pagine stupende della sua carriera. Nel messaggio ha espresso le proprie emozioni per il successo con la nuova maglia, ma dedicato anche un pensiero ai suoi ex tifosi:

“Al Napoli e ai suoi tifosi, il rispetto e l’affetto di sempre. La nostra storia non si dimentica”.

Juan Jesus lascia il Napoli alle spalle con un ricordo positivo, mentre la sua nuova avventura al Venezia riparte con una vittoria.