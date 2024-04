Udinese-Napoli, svelata la data della partita: c’entra il film Scudetto

La Serie A ha diramato il calendario della 35esima giornata di campionato e ha svelato la data di Udinese-Napoli: c’entra il film scudetto.

La stagione si avvicina alla sua naturale conclusione. I tifosi azzurri, a differenza dello scorso anno, sperano che questo campionato si esaurisca il prima possibile per porre fine così ad un’agonia che va avanti da troppo tempo.

Il Napoli, infatti, non può più lottare per nessuno dei traguardi che si è prefissato all’inizio della stagione. Da ieri sera si è definitivamente scucito lo scudetto dal petto grazie alla vittoria dell’Inter su Milan che ha matematicamente consegnato il tricolore ai nerazzurri.

In queste ultime giornate di Serie A, la squadra proverà a chiudere con dignità una stagione maledetta, anche se le voci turbolente degli ultimi giorni non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi del Napoli.

Udiense-Napoli, svelata la data del match

Lo scorso anno, Udinese-Napoli è stato un match storico per gli azzurri. Grazie all’1-1 maturato in Friuli, infatti, gli azzurri si sono laureati campioni d’Italia per la terza volta nella propria storia. Quest’anno, purtroppo, la musica è completamente diversa e gli azzurri sono fuori da ogni lotta per la Champions League e rischiano di fallire anche la qualificazione all’Europa e alla Conference League.

Il match contro i friulani, infatti, non sarà decisivo affatto per gli azzurri che però sono chiamati a rialzarsi dopo le ultime deludenti prestazioni.

Attraverso un comunicato, la Serie A ha reso note le date del 35° turno di Serie A. Il Napoli affronterà l’Udinese lunedì 6 maggio, due giorni dopo l’anniversario dello scudetto. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

La scelta è stata presa in virtù della pubblicazione del film “Sarò con te” che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 maggio e celebrerà il primo anniversario dello storico scudetto azzurro. Giocando due giorni dopo l’uscita della pellicola, infatti, i calciatori azzurri avranno modo di presenziare alla prima cinematografica dove sarà presente anche Luciano Spalletti, condottiero nella passata stagione di un’annata storica.

Anche i tifosi, inoltre, potranno godersi la visione del film che verrà proiettato in oltre 100 sale cinematografiche in tutta Italia e potranno ripercorrere con la mente e con le immagini delle emozioni che poche volte è possibile vivere. L’attesa per il film è altissima e tutti i tifosi azzurri non vedono l’ora di poter guastarsi la visione del film.