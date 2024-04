UFFICIALE – Inter Campione d’Italia, scucito lo Scudetto al Napoli

L’Inter vince la Serie A, dopo 3 anni dall’ultima volta i nerazzurri si tornano a laureare campioni d’Italia.

La squadra di Simone Inzaghi si è laureata per la ventesima volta nella sua storia campione d’Italia. Il successo sui rossoneri, nel derby di questa sera è valsa la seconda stella: una vittoria che rimarrà impressa nella storia dell’Inter ed in quella del Derby di Milano in generale. Dopo un magnifico campionato condotto, complici anche le uscite premature in Coppa Italia per mano del Bologna ed in Champions League per via della sconfitta ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid, l’Inter è tornata a conquistare il titolo della Serie A.

Di conseguenza arriva il passaggio di consegna del Napoli che, nella giornata di domani, soltanto un anno fa, vinceva a Torino contro la Juventus grazie al gol allo scadere di Giacomo Raspadori che scatenò l’intero popolo azzurro e diede il via al countdown scudetto. Per Simone Inzaghi, soprannominato “re di Coppe” grazie alle molteplici vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana anche con la Lazio, complice la straordinaria figura nella passata Champions League, persa in finale contro il Manchester City, arriva il primo scudetto in carriera.

Inter come il Napoli, Inzaghi non vuole ripetere la stagione partenopea

Nella giornata di ieri, precisamente nel corso della consueta conferenza stampa prima di un match di campionato, Inzaghi ha fermamente precisato che i nerazzurri sono pronti ad avviare un ciclo vincente grazie ad una società che già è pronta ad affrontare il futuro. Svolgere un’annata calcistica post scudetto come fatto dal Napoli quest’anno sembrerebbe essere pura utopia agli occhi dei vertici del club milanese.

Intanto, iniziano i festeggiamenti dopo 3 anni in cui sono arrivate le vittorie dello Scudetto da parte del Milan prima e del Napoli poi. L’ultimo tricolore risale alla stagione 2020/21 quando in panchina c’era Antonio Conte, attualmente obiettivo numero uno di De Laurentiis per la panchina partenopea.