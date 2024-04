Empoli-Napoli, altro stop in difesa, salterà il match: le formazioni ufficiali

Comunicate le formazioni ufficiali di Empoli-Napoli: Calzona scioglie i dubbi sulla difesa, chi partirà dal primo minuto al Castellani

Manca poco al calcio d’inizio di Empoli-Napoli, anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di mister Calzona prenderanno parte alla trasferta in terra toscana con l’obiettivo di rimanere aggrappati, seppur minimamente, al treno Champions. A maggior ragione dopo il comunicato UEFA, che ha annunciato che saranno almeno cinque le squadre italiane che vi prenderanno parte la prossima stagione.

Nelle ultime stagioni la trasferta di Empoli non si è rivelata sempre fortunata per il Napoli. Al contrario, se consideriamo la sola era De Laurentiis gli azzurri hanno racimolato solo due successi al Castellani. Toccherà quindi a Calzona abbattere la maledizione. Per farlo però non potrà contare sulla difesa al completo. Sono infatti squalificati Rrahmani e Mario Rui, ai box inoltre Olivera. Juan Jesus in settimana ha dovuto fare i conti con la sciatalgia. Per questo fino a pochissime ore fa era in dubbio la sua presenza dal primo minuto.

Empoli-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Il Napoli ha quindi comunicato le scelte definitive di Calzona, che ha sciolto i dubbi sulla difesa titolare. Di seguito la formazione completa degli azzurri che scenderà in campo dal primo minuto:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia; All. Calzona

Recuperato quindi Juan Jesus, che affiancherà Ostigard in difesa. C’è spazio per Natan, che trova spazio sulla fascia sinistra, da terzino adattato, dopo che Mazzocchi è stato colpito da una sindrome influenzale proprio poche ore prima dell’inizio della gara. L’ex Salernitana siederà in panchina.

Zielinski vince il consueto ballottaggio a centrocampo con Traorè e partirà titolare contro la sua ex squadra, completando il centrocampo con i sempre presenti Anguissa e Lobotka. Per il resto invece poche novità. In attacco il solito tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Empoli-Napoli: le scelte di Davide Nicola

Anche l’Empoli ha comunicato l’undici titolare che giocherà contro il Napoli. Di seguito tutte le scelte di Davide Nicola:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri; All. Nicola.

Figurano nella formazione iniziale dell’Empoli ben tre ex Napoli: Grassi, Luperto e Bereszynski. Oltre a Caprile, che non ha ancora nessuna presenza in maglia azzurra, ma è di proprietà del club partenopeo, in prestito all’Empoli. Per quanto riguarda le scelte di formazione colpisce l’esclusione di Niang dal primo minuto. Al suo posto preferito Cerri.