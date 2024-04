Chiariello senza freni, bordata durissima in diretta: appello ai tifosi in vista di Napoli-Roma

Umberto Chiariello, storico giornalista partenopeo, ha attaccato duramente la squadra a seguito dell’indegno ko di Empoli.

Empoli uno, Napoli zero: questo il risultato finale dell’ultimo match dei campioni d’Italia in carica, un titolo che ad oggi fa quasi sorridere per il senso di impotenza che ha accompagnato questa squadra dalla terza giornata di campionato in avanti.

Un Napoli senza senso, forse oggi nella sua versione peggiore: fragile, come da costante, nella fase difensiva. Nullo in avanti, lento, svogliato per ciò che concerne il piano mentale e fisico. Insomma, la squadra pare aver effettivamente e definitivamente staccato la spina, in barba alla miriade di tifosi che continuano imperterriti ed innamorati a seguirli e che, come dimostrato quest’oggi, mostrano tutto il loro malcontento.

Chiariello durissimo nel post Empoli: che attacco del giornalista napoletano!

Una sconfitta che ha segnato definitivamente la fine della corsa Champions, se ancora ce ne fosse stato bisogno a dire il vero. Al termine dei novanta squallidi minuti in terra toscana, i tifosi partenopei si sono fatti sentire, contestando con la massima civiltà il gruppo squadra, richiamato sotto il settore ospiti dello stadio Castellani.

Umberto Chiariello, storico giornalista napoletano, è intervenuto nel corso di Canale 21, entrando a gamba tesa sul gruppo squadra, a sua detta resosi protagonista della gara peggiore degli ultimi 10 – 15 anni:

“16 uomini senza vergogna, questo abbiamo visto in campo. Il Napoli attualmente sarebbe in grado di resuscitare i morti, Cerri non vedeva il becco di un goal, oggi, dopo 3 anni, è andato a segno. Il solito goal di testa, un marchio di fabbrica della nostra squadra, questa volta arrivato dopo soli 3 minuti. Il resto dei 90, invece, ci hanno regalato la partita peggiore degli ultimi 10 – 15 anni, pessima sul piano morale, ci siamo consegnati agli avversari, come è possibile arrivare sempre secondi sulla palla?”.

Poi, il passaggio sullo scudetto, non solo mai difeso dagli stessi che se lo sono cuciti sul petto, ma addirittura disonorato: