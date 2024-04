“Nessun accordo con il Napoli”: l’obiettivo svela tutto e si sbilancia sul futuro

L’obiettivo di mercato del Napoli esce allo scoperto sul futuro e svela di non avere avuto l’accordo con il club partenopeo.

La stagione sta ormai volgendo al termine e in casa Napoli è il momento di tirare le somme. Il bilancio della stagione azzurra è sicuramente molto negativo. Gli azzurri, infatti, hanno fallito ogni obiettivo che si erano prefissati ad inizio stagione.

Le difficoltà incontrate dagli azzurri nel corso dell’anno erano impensabili solo 10 mesi fa e sono figlie di una gestione scellerata del post scudetto. Aurelio De Laurentiis ha fallito in quello in cui è sempre stato molto abile ovvero sostituire le pedine che andavano via.

In passato, infatti, il Napoli è sempre riuscito a sostituire alla grandissima tutti giocatori e gli allenatori che sono partiti. Dopo l’addio di Cavani, per esempio, è arrivato Gonzalo Higuain. Dopo l’addio di Benitez, invece, De Laurentiis ha pescato il jolly con Maurizio Sarri.

Questo non è accaduto in questa stagione. Rudi Garcìa non è stato all’altezza di Spalletti, Mauro Meluso non ha sostituito Giuntoli e Natan si è dimostrato non all’altezza di Kim MinJae.

Nel corso della stagione, De Laurentiis ha provato a metterci una pezza, ma il sostituto di Kim non è mai arrivato.

Nehuen Perez svela tutto sul mancato accordo con il Napoli

Nel corso del mercato invernale, il Napoli è andato alla disperata ricerca di un difensore che potesse quantomeno fare il titolare al posto di Juan Jesus. Dopo diversi nomi accostati al Napoli, sembrava che fosse tutto pronto per l’arrivo di Nehuen Perez, ma così non è stato.

Dopo diverse settimane di voci di mercato, il trasferimento di Nehuen Perez al Napoli non si è mai concretizzato. Ora, è proprio il difensore dell’Udinese a rivelare quanto accaduto nella scorsa finestra di mercato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Di seguito quanto evidenziato:

“L’interesse c’era del Napoli, ma le parti non hanno trovato l’accordo”.

Perez, dunque, conferma quanto detto da De Laurentiis alcune settimane fa. Il patron aveva svelato di aver incontrato l’amico Pozzo ma che dopo un paio d’ore di trattativa ha preferito non procedere con l’acquisto.

Ora il futuro del difensore argentino è ancora tutto da scrivere ed è proprio lui ad uscire allo scoperto su quello che potrebbe accadere la prossima estate:

“Devo lavorare. Mi piace tanto la Serie A, ma la Premier è incredibile”.

Perez, dunque, non chiude le porte alla Serie A, ma rivela che il suo sogno sarebbe volare in Premier League.