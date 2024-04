Empoli-Napoli: è ufficiale, accadrà al Castellani

Sabato alle ore 18:00 è in programma la sfida tra Empoli e Napoli al Castellani. L’AIA ha designato l’arbitro che dirigerà la sfida di Serie A.

Dopo gli impegni legati alle coppe europee, la Serie A è pronta a tornare in campo nel prossimo weekend. La giornata si aprirà con Genoa-Lazio venerdì e si concluderà lunedì sera con il derby di Milano. Tra i vari impegni, c’è ovviamente di mezzo anche il Napoli. Quest’ultimo sarà impegnato sabato alle ore 18:00 contro l’Empoli. La sfida sarà tutt’altro che banale, sopratutto vista la posizione in classifica dei padroni di casa. Infatti, quest’ultimo occupano al momento la 17esima posizione, con solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

A tal proposito, gli uomini di Francesco Calzona hanno racimolato un solo punto nell’ultima uscita contro il Frosinone. Gli azzurri sono alle prese con la disperata rincorsa Champions League, motivo per il quale sarà necessario ottenere bottino pieno. Proprio per la 33esima giornata, l’AIA ha svelato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Empoli e Napoli.

Empoli-Napoli, fischietto sarà affidato a Manganiello: la sestina completa

Negli ultimi minuti, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Per la sfida tra Empoli e Napoli il fischietto sarà affidato a Manganiello, il quale sarà accompagnato Del Giovane e Liberti (guardalinee). Il quarto uomo sarà Baroni, mentre al Var presenzierà Di Paolo assieme ad Abisso nelle vesti di AVAR. Di seguito la sestina completa.

Empoli – Napoli

Manganiello

Del Giovane – Liberti

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

I numeri del Napoli con Manganiello sono esaltanti. Lo score sorride agli azzurri, i quali hanno trionfato per ben 7 volte contro una sola sconfitta e un pareggio. Inoltre, nella stagione in corso, il direttore di gara una sola volta ha arbitrato i Campioni d’Italia. Si tratta della sfida contro l’Udinese terminata sul punteggio di 4-1 a favore dei partenopei andata in scena lo scorso 27 settembre 2023.

Nonostante le statistiche, il Napoli ha l’obbligo di centrare il bottino pieno in trasferta per tenere vive le speranze Champions. Infatti, nella prossima giornata di Serie A è in programma la sfida tra Roma e Bologna allo stadio Olimpico. Il confronto tra le due compagini potrebbe favorire il Napoli in caso di vittoria esterna al Castellani contro gli uomini di Davide Nicola.