Conte al Napoli, rivelazione incredibile in diretta: “Contattato anche il possibile vice”

Antonio Conte è uno dei nomi che sta caratterizzando il toto nomi in casa Napoli per il prossimo allenatore che darà il via al nuovo corso dei partenopei.

Quale sarà il nuovo allenatore del Napoli? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane, dando per appurato che non si continuerà con Francesco Calzona. L’attuale Commissario Tecnico della Slovacchia ha un contratto fino al termine della stagione e al momento non ci sono segnali circa una permanenza dell’ex secondo di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Motivo per cui va avanti ormai da settimane il casting per la panchina del club partenopeo, che intende quanto prima iniziare il nuovo corso in seguito a un’annata a dir poco complicata.

Uno dei nomi più chiacchierati a tal riguardo è quello di Antonio Conte: il tecnico leccese sembra essere il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra. La sua candidatura resiste alle altre, che portano il nome di Stefano Pioli (nel caso dovesse dire addio al Milan, ndr), Vincenzo Italiano e, nelle ultime ore, è spuntata anche la pista che porterebbe a Gian Piero Gasperini. L’ex Juve e Inter, però, è il nome che più infiamma i tifosi e ogni indiscrezione in merito al suo futuro ha una cassa di risonanza enorme.

È il caso della notizia lanciata dal giornalista Raffaele Auriemma a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, svelando addirittura colui che potrebbe essere il possibile secondo di Conte in caso di approdo al Napoli.

Conte, Auriemma: “Vi dico chi ha contattato”, è un napoletano

Antonio Conte è il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli e su ciò sembrano esserci davvero pochissimi dubbi. A rilanciare tale scenario è Raffaele Auriemma, che ha fatto il nome di Ciro Ferrara come possibile allenatore in seconda.

“Conte, che piace a tante realtà calcistiche mondiali, si sta guardando intorno, ma tiene presente la prospettiva Napoli ed ha iniziato anche a contattare degli amici. Uno di questi amici che ha contattato è Ciro Ferrara. Vorrebbe portare Ciro Ferrara con sé nel Napoli come suo secondo“. Questa la rivelazione del giornalista, che coglie di sorpresa i tifosi.

Arrivare al sì definitivo del leccese, però, non è cosa molto semplice, motivo per cui resistono altre piste, così come svelato in queste ore da diversi organi di informazione. Ma la mossa di parte di Conte che avrebbe contattato Ferrara è da leggere come ipotesi, quella del Napoli, non totalmente da scartare per il suo futuro.