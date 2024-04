Manna al Napoli, ore decisive: rottura con la Juventus, le ultime

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Giuseppe Manna come nuovo direttore sportivo. L’attuale collaboratore di Giuntoli alla Juventus è sempre più vicino al club azzurro.

La rivoluzione in casa Napoli è già partita da diversi giorni. Aurelio De Laurentiis è pronto a rifondare l’intero organigramma in casa azzurra, motivo per il quale è al lavoro in vista della prossima stagione. L’attuale campionato, non ha soddisfatto la dirigenza partenopea, la quale proverà a tornare competitiva già nella nuova annata. Per fare ciò, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata, ma prima bisognerà scegliere con cura il nuovo allenatore e il direttore sportivo.

Il futuro di Francesco Calzona e Mauro Meluso in Campania, appaiono ormai segnati. L’allenatore e l’attuale DS diranno addio al termine della stagione, lasciando liberi due posti cruciali in vista del prossimo anno. A tal proposito, in casa Napoli sono già iniziati i casting per la panchina, mentre il ruolo di direttore sportivo la figura più accreditata continua ad essere Giuseppe Manna, attualmente sotto contratto con la Juventus.

Manna, ore decisive per il passaggio al Napoli: le ultime sul futuro

Il futuro in casa Napoli è tutto da scrivere. Per provare a tornare all’apice del campionato e non solo, il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a scegliere figure importanti da cui ripartire. Una di queste, riguarda il direttore sportivo, il quale avrà l’arduo compito di rivoluzionare nuovamente la rosa. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” in pole continua ad esserci Giuseppe Manna. Quest’ultimo è attualmente in forza alla Juventus, dove collabora al fianco di Cristiano Giuntoli.

Nel prepartita di Torino-Juventus, l’ex dirigente azzurro ha analizzato il futuro di Manna con tali parole: “Stiamo parlando con lui, per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club”. Una frase che ha il sapore di un addio, che con ogni probabilità si consumerà al termine della stagione in corso. Infatti, il 34enne appare molto convinto di iniziare una nuova esperienza con il club Campione d’Italia.

Il futuro di Giuseppe Manna appare ormai scritto. L’attuale dirigente bianconero, non era in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino durante il derby della Mole. Tale comportamento è un chiaro segnale in vista dei prossimi anni. Infatti, potrebbe arrivare la rescissione immediata con la società piemontese. Tale decisione, lascerebbe spazio ad un possibile passaggio al Napoli per provare a riportare i Campioni d’Italia all’apice del campionato italiano e non solo.