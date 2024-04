Calzona durissimo: “Gestione pessima, cosa ho detto alla squadra”

Passo falso del Napoli contro il Frosinone che riesce a pareggiare per 2-2: nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Francesco Calzona.

Un’altra partita da dimenticare per il Napoli che si è fatto rimontare due volte dal Frosinone e ha conquistato un solo punto che non serve a nulla per la qualifica. Gli azzurri dimostrano di non avere forza mentale anche di fronte ad un squadra che lotta per salvarsi.

Gli azzurri, infatti, non sono mai riusciti a mettere due gol di vantaggio tra loro e il Frosinone. Nella prima frazione di gioco, poi, il Napoli ha fallito diverse occasioni che avrebbero permesso agli azzurri di giocare con maggiore tranquillità e mettere in discesa il match.

La qualificazione alla prossima Champions League è ormai impossibile da centrare. Al Napoli, nelle ultime sei partite, resta da centrare la qualificazione ad una competizione europea tra Europa League e Conference.

Il Napoli deve dire addio alla corsa Champions League. Il pareggio contro il Frosinone, di fatto, estromette gli azzurri da ogni tipo di discorso per la competizione dalle grandi orecchie.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Francesco Calzona. Il tecnico del Napoli si è detto molto arrabbiato per la prestazione della sua squadra.

Di seguito quanto evidenziato:

Ha percepito la voglia di raggiungere un obiettivo da parte dei suoi?

“Abbiamo gestito malissimo. Con questo caldo dovevamo gestire la palla e non lo abbiamo fatto. A fine primo tempo ho detto alla squadra che continuando così non avremmo vinto e così è stato. Il nostro problema è che non avvertiamo il pericolo e questo è sbagliatissimo. Se non pensiamo in negativo quando sia in fase di non possesso non si vince. Non abbiamo avuto cattiveria nel recuperare palla e il Frosinone ci ha puniti. I pericoli li avevo palesati in settimana, ma dobbiamo fare meglio”.

Più dispiaciuto per i due gol presi o per quelli sbagliati?

“Sicuramente per i gol presi. Abbiamo preso troppi gol per una squadra di grande livello come noi. Non si può vincere sempre con 4 gol. Si può vincere anche con un 1-0. Non siamo squadra e la palla ci passa via. La sensazione che eravamo solidi non l’ho mai avuta”.

La squadra non recupera nemmeno nell’esaltazione, cosa può essere successo?

“Li avevo avvertiti che era una partita particolare con questo caldo. Speravo di sbloccarla subito e di gestirla molto meglio di come abbiamo fatto. Poi abbiamo concesso il calcio di rigore su un’azione che non può esistere. Non riusciamo a fare un blocco squadra in fase di non possesso e questo mi fa arrabbiare tantissimo”.