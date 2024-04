Empoli-Napoli, biglietti per il settore ospiti in vendita: info e modalità d’acquisto

La SSC Napoli con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha informato i tifosi azzurri da quando saranno disponibili i biglietti del match tra Empoli e Napoli.

La squadra partenopea crede ancora ad un posizionamento europeo e De Laurentiis ha voluto caricare i propri calciatori in vista degli ultimi incontri di campionato in cui gli azzurri si giocheranno il proprio destino. Nella giornata di domani Di Lorenzo e compagni affronteranno il Frosinone, match valevole per la 32esima giornata di Serie A. Intanto la società ha diffuso alcune informazioni riguardo alla partita successiva, in programma sabato 20 aprile alle ore 18 contro l’Empoli allo stadio Castellani.

I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità d’acquisto:

Prima fase. Dalle ore 16:00 di lunedì 15 aprile 2024 alle ore 23:59 di martedì 16 aprile 2024, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli.

Seconda fase. Dalle ore 10:00 di mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 19:00 di venerdì 19 aprile 2024, vendita anche per coloro che non sono in possesso di fidelity card del Napoli.

Empoli-Napoli, il costo dei biglietti nel settore ospiti

L’auspicio è quello di centrare la qualificazione ad una competizione europea anche per dare seguito alla striscia che vede protagonista il Napoli da ormai più di un decennio nelle coppe europee. Il quinto posto, praticamente valevole per la qualificazione alla prossima Champions League, dista 7 punti. Un gap reso ancora più difficile da colmare a causa delle poche giornate a disposizione in cui gli azzurri dovranno dare tutto per centrare un vero e proprio miracolo sportivo.

D’altra parte, gli azzurri hanno la possibilità di giocare ancora tre scontri diretti con Bologna, Roma e Fiorentina che potranno accorciare la classifica. Il pubblico dovrà fare la sua parte nella speranza che l’unione dell’ambiente partenopeo possa essere sufficiente per poter tifare il Napoli in Europa anche il prossimo anno.

Di seguito, il costo dei biglietti di Empoli-Napoli:

Curva sud Ospiti (Accesso al settore: varchi 01-02-03-04-05).

-Prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita: Intero: €. 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

Tribuna laterale sud ospiti (Accesso al settore: varco 26)

-Prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita: Intero: €. 40,00. Ridotto: €35,00.

Ridotto valido per donna, over 65 ed under 18.

In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente. Inoltre i tagliandi si potranno acquistare presso i punti vendita VivaTicket e online, sul sito https://empolicalcio.vivaticket.it utilizzando la sola modalità “stampa a casa”.