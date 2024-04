Napoli-Frosinone, si viaggia verso il sold out: la situazione dei biglietti rimasti

Domenica alle 12:30 si disputerà al Diego Armando Maradona il match Napoli-Frosinone, valido per la 32ª giornata di Serie A. La situazione biglietti al momento.

Dopo la vittoria netta per 4-2 contro il Monza, per il Napoli si avvicina il prossimo impegno di Serie A. Gli azzurri sfideranno al Maradona il Frosinone, che nell’ultimo precedente in Coppa Italia ha superato il Napoli estromettendolo dalla competizione nazionale.

L’orario non è dei migliori, ma l’apporto dei tifosi azzurri alla squadra continua a non mancare, come dimostra la situazione dei biglietti rimanenti. Si viaggia verso il sold out anche verso la prossima gara interna del Napoli.

Verso Napoli-Frosinone, la situazione dei biglietti: si va verso il sold out

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che spettacolare, visto che fin dall’inizio gli azzurri hanno faticato e non poco. Nel corso della stagione la situazione non è migliorata tanto, tant’è che si è arrivati agli esoneri di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri. Calzona ha ridato un po’ di brio alla squadra, anche se diversi problemi son rimasti. L’unica certezza del Napoli in questa stagione son stati i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno nonostante la situazione non propriamente rosea. Difatti i tifosi azzurri son stati sempre presenti in gran quantità sia al Maradona che in tutte le trasferte stagionali. Arrivano numeri incoraggianti anche per la prossima sfida col Frosinone, in programma domenica alle 12:30. Difatti son rimasti gli ultimi posti disponibili per la Tribuna Posillipo, mentre c’è ancora un’alta disponibilità per la Tribuna Ospiti Superiore. Visti questi numeri, si viaggia diretti verso il sold out anche per Napoli-Frosinone.

Una buona notizia per il Napoli, che continua ad avere il grande sostegno dei propri tifosi nonostante la situazione di classifica non sia quella che ci si aspetta dagli azzurri. Il Napoli è chiamato dunque ad una prestazione importante per ripagare i propri tifosi in vista di queste ultime uscite stagionali. Il sogno sarebbe quello di raggiungere un’insperata qualificazione alla prossima Champions League, che ridarebbe un senso ad una stagione difficile. Purtroppo però servirà un grande rendimento del Napoli, ma soprattutto una sorta di suicidio sportivo da parte delle squadre che precedono gli azzurri in classifica. La certezza è che sicuramente non mancheranno mai i tifosi del Napoli sia al Maradona che nelle ultime trasferte stagionali. La speranza è poi di allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione, che possa ridare morale alla piazza dopo un’annata complicata come questa.