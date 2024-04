Fondi arabi a Napoli, interviene Manfredi: le parole del Sindaco

C’è ancora tensione tra De laurentiis ed il sindaco Gaetano Manfredi, a causa della diatriba nata sul tema stadio. Intanto arriva l’annuncio di Manfredi sul possibile incontro con fondi arabi per il Maradona.

Ormai da diversi mesi si continua a parlare del possibile nuovo stadio del Napoli o della ristrutturazione del Diego Armando Maradona. Su questo tema, sono cambiate spesso le posizioni di Aurelio De Laurentiis e del sindaco Gaetano Manfredi.

Mentre i due continuano a pizzicarsi a distanza sull’argomento, è stata lanciata un’indiscrezione di Repubblica su possibile investitori arabi sul Maradona. Arriva l’annuncio di Manfredi su questa possibilità.

Manfredi replica a De Laurentiis sul tema restauro Maradona e sul possibile nuovo stadio

Continua ad andare avanti lo scontro a distanza tra il Comune di Napoli ed Aurelio De Laurentiis in merito al futuro stadio del Napoli. Da diverse settimane ormai, il patron degli azzurri ha deciso di abbandonare la pista del restauro del Maradona per costruire un nuovo impianto a Bagnoli. La costruzione del nuovo stadio comporta però dei tempi più lunghi, ma nonostante ciò l’idea di De Laurentiis non cambia. Ad approfittare della situazione potrebbero essere dei fondi arabi, che sono prossimi ad un incontro per capire la fattibilità di un possibile investimento sul Maradona. L’indiscrezione lanciata da Repubblica questa mattina è stata ripresa dallo stesso Gaetano Manfredi, che ha detto la sua a margine del conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Minoli:

“C’è un grande interesse sulla città, perché la sua crescita economica e la sua ritrovata centralità internazionale rappresentano una grande opportunità per tutti gli investitori internazionali. Ci sono continue missioni di grandi investitori internazionali che vengono a Napoli. Nelle prossime settimane ci sarà anche una missione di un fondo saudita che verrà a Napoli”.

Il sindaco di Napoli, Manfredi, conferma dunque l’indiscrezione rilanciata questa mattina, annunciando che il fondo arabo sarà a Napoli nelle prossime settimane. Emerge dunque un nuovo scenario inerente il futuro del Diego Armando Maradona, che De Laurentiis ha deciso si abbandonare per inseguire il progetto di un nuovo stadio di proprietà per il Napoli. Il fondo arabo ha fiutato l’occasione di poter emergere anche in Italia con un grosso investimento, che potrebbe essere fatto proprio sul Maradona. L’impianto dopo diversi tira e molla tra Comune e De Laurentiis in questi mesi, è finito nel mirino degli arabi che sono pronti a subentrare ed investire su di esso. Nelle prossime settimane ci sarà l’incontro tra Manfredi ed il fondo arabo, che potrebbe delineare ufficialmente il futuro del Diego Armando Maradona.