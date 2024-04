Calciomercato Napoli, Manna già al lavoro: due nomi nel mirino per il centrocampo

Il Napoli è già attivo sul mercato in entrata. Giovanni Manna, in attesa di ufficialità, lavora già a due nomi per il centrocampo del futuro.

La stagione del Napoli ha deluso le aspettative, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di rifondare e tornare subito competitivi. La strada per fare ciò è più difficile del previsto, in quanto sarà necessario intervenire sul mercato in entrata nella prossima sessione estiva. Uno dei reparti da puntellare è sopratutto il centrocampo, il quale sarà orfano di Piotr Zielinski che ha già sposato il progetto dell’Inter in vista delle prossime stagioni.

Proprio la cessione del polacco crea un buco da colmare nella mediana azzurra. I nomi nel mirino del club Campione d’Italia sono diversi, ma bisognerà analizzare il profilo ideale da cui ripartire. Tale responsabilità verrà affidata a Giuseppe Manna, il quale siglerà un contratto con il Napoli andando a ricoprire l’importante ruolo di direttore sportivo. Attualmente è in forza alla Juventus al fianco di Cristiano Giuntoli, ma è già alla prese con il mercato partenopeo.

Mercato Napoli, Manna studia due profili: gli obiettivi del club

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli è attivo sul mercato in entrata. La volontà del club è piazzare un importante colpo a centrocampo, in modo tale da ridare vita ad un reparto che ha faticato nella stagione in corso. Nel mirino del club, continua ad esserci Georgiy Sudakov, attualmente in forza allo Shakhtar. Di seguito l’analisi del quotidiano sulla trattativa.

“I centrocampisti prediletti, tanto per proseguire sull’onda del mercato, restano invece loro: Georgiy Sudakov, 21 anni, la stellina del calcio ucraino che ha candidamente confessato di essere stato al centro di una seria trattativa Napoli-Shakhtar, con tanto di offerta da 40 milioni di euro spedita a gennaio da Castel Volturno a Donetsk. E rifiutata con una promessa: ne riparliamo a giugno”.

Un altro calciatore seguito dal Napoli è Lewis Ferguson, attualmente in forza al Bologna e reduce da una stagione ad altissimi livelli agli ordini dell’ex obiettivo azzurro Thiago Motta. Il futuro dello scozzese è ancora incerto, ma sono tante le big sulle sue tracce. Non a caso, qualora il Napoli dovesse decidere di iniziare una trattativa, servirà un’offerta importante da recapitare agli emiliani e per superare la concorrenza. Questi ultimi, hanno in casa diversi gioielli e non intendono fare sconti a nessuno in vista delle prossime stagioni.