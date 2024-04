Report Napoli, due azzurri lavorano a parte: in dubbio per il Frosinone?

Arrivano novità in merito alle condizioni di Mathias Olivera e non solo: due azzurri hanno lavorato in palestra e rischiano di non esserci contro il Frosinone.

Nuova giornata di allenamenti a Castel Volturno per il Napoli che, al Konami Training Center, sta preparando la prossima sfida di campionato contro il Frosinone. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 14 aprile alle ore 12.30, allo stadio Diego Armando Maradona e cercheranno di dare seguito ai tre punti conquistati contro il Monza nella precedente giornata del campionato di Serie A. Una vittoria porterebbe il traguardo Europa League più vicino, anche se la corsa per europea si deciderà, con ogni probabilità, tra i vari scontri diretti con Roma, Bologna e Fiorentina, in programma nelle prossime giornate.

La speranza è che, anche per la sfida contro la Roma in programma tra poco meno di 20 giorni, possa esserci spazio anche per Mathias Olivera. Stando a quanto riportato ieri dal club azzurro nel consueto report a margine dell’allenamento, il terzino è stato visitato e successivamente sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami effettuati nelle scorse hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Ma non solo su Olivera ci sono novità: altri aggiornamenti arrivano sul conto di due azzurri che, questa mattina, hanno lavorato a parte.

News SSC Napoli, il report da Castel Volturno

Il Napoli si è ritrovato anche quest’oggi a Castel Volturno e, come ormai di consueto, ha rilasciato un comunicato a margine della sessione mattutina.

Il club azzurro ha fatto sapere che Juan Jesus e Politano non hanno preso parte all’allenamento odierno. Sono, dunque, da monitorare le condizioni dei due azzurri in vista del match contro il Frosinone, dando per appurato che per Olivera ci sarà ben poco da fare.

Il comunicato della SSC Napoli su Juan Jesus e Politano

Di seguito, il comunicato del club a margine dell’allenamento: