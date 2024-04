Politano, dedica speciale dopo il gol: rivelazione nel post-partita

Durante il post partita di Monza-Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN Matteo Politano, autore della rete del momentaneo 1-2.

Tredici minuti di follia. Monza-Napoli si è praticamente decisa tra il minuto 55 e il minuto e il minuto 68. In quest’arco di tempo il Napoli ha messo a segno quattro reti, c’è stato anche spazio poi per la rete di Colpani, che ha provato ad accorciare le distanze per il Monza.

I brianzoli hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 1-0. Al rientri in campo ci ha pensato Osimhen, con una rete incredibile dove è volato letteralmente sulla testa di Izzo, raccogliendo di testa un cross dalla destra di Anguissa. Il gol del vantaggio l’ha messo a segno Politano, con una calcio al volo da fuori area, che si inscrive senza dubbio tra le reti più belle dell’intera stagione di Serie A.

Gran gol da fuori area anche per Zielinski. Il 4-2 finale porta il nome di Raspadori, che ha raccolto la ribattuta di Di Gregorio. Un dato curioso sulla rete: quello di Raspadori è il gol più veloce segnato da un calciatore subentrato. Impatto a dir poco devastante sul match dell’attaccante azzurro.

Le dichiarazioni di Matteo Politano

Durante il post partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Matteo Politano. L’esterno azzurri, autore di una delle reti più belle della stagione ha toccato vari temi, tra i quali anche la contestazione dei tifosi durante la prima parte di partita. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: