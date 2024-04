Monza-Napoli, l’arbitraggio fa discutere: l’analisi degli episodi

Monza-Napoli, l’arbitraggio di Doveri fa infuriare i tifosi del Napoli, due episodi molto dubbi nel primo tempo: l’analisi degli episodi

Il primo tempo di Monza-Napoli ha visto i brianzoli prevalere sugli azzurri con il risultato di 1-0. La rete del vantaggio è stata messa a segno da Djuric, che ha insaccato di testa un assist dell’ex Napoli Zerbin, che ha messo a terra un ottimo cambio di gioco di Colpani, con un controllo di tacco esterno pregevole.

Sul finale della prima frazione di gioco la squadra di Calzona ci ha provato rivoltandosi in attacco, alla ricerca di Osimhen. Tuttavia la difesa del Monza ha tenuto bene, marcando ad uomo il bomber nigeriano e lasciando poco spazio alle imbucate dei due esterni Kvarstkhelia e Ngonge.

Monza-Napoli, rigore negato agli azzurri: la moviola

L’arbitraggio di Doveri sta facendo piuttosto discutere. Prima di tutto c’è da menzionare il contatto Zerbin-Ngonge, nell’area piccola del Monza. Al 33esimo l’ex Napoli stende Ngonge da dietro, agganciandolo sul piede d’appoggio. Le proteste dei calciatori del Napoli sono state sin da subito veementi. L’arbitro però ha deciso di non assegnare rigore al Napoli.

Rivedendo alla moviola l’episodio l’ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha detto di non trovarsi per nulla d’accordo con la decisione di Doveri. Il rigore per il Napoli era evidente.

Altro episodio invece, poco dopo il contatto Zerbin-Ngonge, è lo scontro tra Osimhen e Di Gregorio. Stavolta la valutazione dell’arbitro è stata corretta. Il portiere del Monza ha toccato prima la palla e poi il piede dell’attaccante azzurro. In questo caso quindi non c’era rigore per il Napoli.

Moviola Monza-Napoli, episodio dubbio anche nel secondo tempo: altro rigore negato?

Sotto la lente d’ingrandimento ci è finito anche un altro episodio dubbio. Si tratta del contatto tra Anguissa e Bondo. Su un lancio dalle retrovie si è fiondato il centrocampista azzurro, che però è stato prontamente bloccato dal centrocampista del Monza. In questo caso Marelli ha definto la decisione di Doveri errata. Episodio che poteva tramutarsi in un rigore per il Napoli. Arriva quindi a due il conto di possibili rigori negati per il Napoli.