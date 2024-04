Sostituto Osimhen, nome nuovo a sorpresa dalla Serie A: “Punterei su di lui”

L’addio a fine stagione di Victor Osimhen è ormai certo: per sostituirlo spunta un nuovo nome dalla Serie A.

Le strade del Napoli e di Victor Osimhen si separeranno al termine della stagione. L’attaccante nigeriano ha firmato nel mese di dicembre un rinnovo fino al 2026 con il Napoli. Questo gesto, però, rappresenta un favore nei confronti della società che così andrà a guadagnare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Aurelio De Laurentiis, grazie ai soldi della clausola, è chiamato a costruire un nuovo Napoli competitivo in vista della prossima stagione. Sono diversi i ruoli in cui il patron azzurro e il futuro ds Giovanni Manna dovranno intervenire. Il Napoli ha bisogno di almeno un nuovo difensore centrale e di un centrocampista che possa sostituire Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter.

Con l’addio di Osimhen, però, la precedenza è sicuramente per il nuovo attaccante. Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Napoli e ora ne spunta uno nuovo direttamente dalla Serie A.

Sostituto Osimhen, c’è il consiglio del “Pampa” Sosa

Sostituire un attaccante del calibro di Victor Osimhen non è sicuramente facile. Se in questa stagione ha faticato, lo scorso anno Osimhen è stato il vero trascinatore del Napoli verso lo scudetto.

Individuare il sostituto adatto, dunque, sarà complicato. Il Napoli, però, sta seguendo diverse piste per non farsi trovare impreparato in sede di mercato.

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Sosa. L’ex attaccante azzurro è sicuro: l’uomo giusto per sostituire Osimhen è Gianluca Scamacca.

Di seguito le sue parole:

Da chi può essere sostituito Victor Osimhen?

“E’ una scelta che non si può sbagliare. Il Napoli prenderà 120 milioni di euro che dovranno essere investiti su un attaccante all’altezza. Quello della punta è un ruolo cruciale. Se una squadra gioca bene a calcio, deve poter contare su una punta di qualità. Se potessi scegliere, punterei su Scamacca. Ha l’età giusta”.

Scamacca ha fatto il suo ritorno in Italia in questa stagione dopo una parentesi non fortunata in Premier League. L’Atalanta è riuscita a battere la concorrenza dell’Inter e si è accaparrata un attaccante dalle indubbie qualità.

Nonostante il gol segnato nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli, però, Scamacca non ha trovato con continuità la via del gol. In questa stagione, infatti, sono solo 10 le reti segnate tra tutte le competizioni. Nell’ultimo periodo, però, ha mostrato un buono stato di forma e questo potrà essere fondamentale in vista delle convocazioni ai prossimi europei.