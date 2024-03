Piace al Napoli, il ds apre all’addio: si sogna il sorpasso sulla Juve!

Il Napoli è interessato e il ds apre all’addio: gli azzurri devono superare la concorrenza della Juventus.

La stagione del Napoli, fino a questo momento, è completamente da dimenticare. Gli azzurri, con lo scudetto cucito sul petto, non hanno tenuto fede alle aspettative. Giovanni Di Lorenzo e compagni non sono riusciti a difendere in maniera adeguata lo scudetto e ora rischiano anche la qualificazione alla prossima Champions League.

A prescindere di come si concluderà la stagione, il Napoli andrà a rivoluzionare la rosa la prossima estate. Molto dipenderà, però, dalla scelta del prossimo allenatore. Il sogno resta sempre Antonio Conte, ma ci sono anche altre possibilità sullo sfondo. Si tratta di Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino e Francesco Farioli.

Nel frattempo, però, la dirigenza azzurra sta già osservando diversi possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Il reparto che subirà maggiori cambiamenti è il centrocampo, dato anche l’addio di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter.

Mercato Napoli, sarà sfida con la Juventus per il centrocampista

Nelle ultime settimane sono diversi i giocatori che sono stati accostati al Napoli. In particolare, gli azzurri stanno cercando un grande centrocampista in vista della prossima stagione.

Sul taccuino della dirigenza azzurra è finito Leon Goretzka, il cui contratto con il Bayern Monaco è in scadenza nel 2026.

Del possibile addio ai bavaresi di Goretzka ha parlato Max Eberl, ds del Bayern Monaco.

Di seguito le sue parole:

“Lo apprezzo, è un calciatore importante per il club. Tuttavia non posso nascondere che la scelta del prossimo tecnico da parte della società influenzerà sui piani futuri da parte di diversi nostri uomini”.

Anche il Bayern Monaco, come il Napoli, cambierà guida tecnica al termine della stagione. In seguito a questa scelta si deciderà il futuro dei giocatori in rosa. Quella di Eberl, però, resta un’apertura alla cessione e ora i tifosi azzurri possono sognare.

Non solo il Napoli, però, è sulle tracce di Goretzka. In Serie A, anche la Juventus segue con attenzione la situazione del centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco. Cristiano Giuntoli, infatti, è da tempo un grande estimatore del numero 8 del Bayern Monaco.

Un altro nodo da sciogliere in vista di un possibile arrivo all’ombra del Vesuvio di Goretzka e quello dell’ingaggio. Goretzka, infatti, percepisce circa 18 milioni di euro a stagione; una cifra sicuramente fuori dagli standard del Napoli e di De Laurentiis che si è spinto in doppia cifra solo per Victor Osimhen, consapevole dell’addio a fine anno.