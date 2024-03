Napoli-Atalanta, Calzona ha scelto il sostituto di Kvara: le ufficiali

Giungono direttamente dai meandri del Maradona le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta. Le scelte forzate di Calzona e Gasperini.

Ore 12.30 odierne. Questa la fascia oraria del calcio d’inizio di Napoli-Atalanta, previsto nell’insolita cornice del launch match. Uno dei veri e propri big match di giornata fungerà infatti da sfida di apertura di un turno ricco di grandi appuntamenti, e che vedrà azzurri e bergamaschi sfidarsi in una gara cardine in termini di classifica e di qualificazione alla Champions League. Giungono quindi dal Maradona di Fuorigrotta le formazioni ufficiali scelte rispettivamente da Calzona e Gasperini, colpite da alcune assenze pesanti nei giorni antecedenti all’incontro. I due tecnici, grazie alle due rose di assoluto livello, hanno però saputo tappare alla grande tali falle nel sistema.

Calzona sceglie Raspadori, solo panchina per Koopmeiners

Torna nuovamente alle pendici del Vesuvio dopo due settimane in Slovacchia mister Calzona, per l’occasione affidatosi al 4-3-3 come di consueto. Formazione tipo per il Napoli, guidata in retroguardia da un Juan Jesus ancora sconvolto dalle ultime news. Sulla sinistra, a vincere il ballottaggio è quindi Mario Rui, con Traore pronto ad agire da mezzala offensiva al posto di Zielinski. Schierati infine i 2/3 dell’attacco titolare per i partenopei, con Raspadori che fungerà da sostituto per l’infortunato Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è infatti out dai convocati causa problema all’inguine, con l’ex Sassuolo in grado di imporsi nel ballottaggio con Lindstrom.

Sponda Atalanta, Gasperini sceglie nuovamente il 3-4-1-2, forzando le proprie opzioni in attacco a causa di alcune indisponibilità maturate in settimana. Un tridente rivoluzionato quello con la quale scenderanno infatti in campo i bergamaschi, pronti ad affidarsi alle prodezze di Pasalic, Miranchuck e Scamacca. Solo panchina per Koopmeiners, in forte dubbio fino all’ultimo a causa di alcuni problemi fisici smaltiti in tempo. Non ce la fa invece Charles De Ketalaere, costretto ad abdicare dall’incontro causa infortunio privando l’appuntamento del Maradona di un’altra stella dopo il forfait di Kvaratskhelia negli azzurri.

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali del match

Due assenze pesanti, tanti campioni schierati sul campo e tanta voglia di mettere un punto esclamativo sulla rincorsa ai posti Champions. Questo quanto Napoli-Atalanta promette di regalare al pubblico del Maradona nonché agli spettatori da casa, con le seguenti che rappresentano le formazioni ufficiali dell’imminente incontro:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Raspadori. ALL: Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk; Scamacca. ALL: Gasperini.